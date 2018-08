Piogge dopo il Ferragosto in Sicilia. Lo annuncia il dipartimento della Protezione Civile della Sicilia per la giornata di domani in tutta l’isola. Prevista allerta gialla nella parte nord orientale a carattere di rovescio o temporale e in particolare nelle province di Messina, Catania e Siracusa.

Pioggia anche sulle rimanenti zone dell’isola. Anche le temperature subiranno un calo di qualche grado un po’ ovunque.