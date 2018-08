Dieta: riso nero con tonno e melone giallo per dimagrire

La dieta con riso e melone giallo o gialletto di Sicilia puo’ far dimagrire fino a 2 chili in 4 giorni. Si mangia riso nero con tonno o bianco con verdure. Ma vediamo cosa prevede il menu’ di un giorno che puo’ essere ripetuto per i 4 giorni solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico di famiglia o di uno specialista.

Una raccomandazione che facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito. Questa dieta non e’ adatta a chi soffre di diabete, altre patologie e alle donne in gravidanza. Ma vediamo cosa si mangia. Colazione con due o tre fette di melone giallo e uno yogurt. Spuntino: due fette di melone giallo. pranzo: un’insalata di riso nero con tonno e due fette di melone giallo. Merenda: uno yogurt. Cena: un’ insalata di riso con verdure e due fette di melone giallo. prima di andare a letto una tisana drenante al finocchio. Ogni giorno bisogna bere almeno otto bicchieri di acqua e al mattino appena svegli un bicchiere di acqua con il succo di un limone.

Nei quattro giorni non bisogna mangiare dolci ne bere bevande alcoliche, gassate e zuccherate.