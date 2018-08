Differenziata Avola: consegna di mastelli porta a porta

Al via la consegna dei mastelli porta a porta da parte della Dusty, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti ad Avola. Sono 5 i contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziata, di colore diverso in base al rifiuti che deve essere conferito secondo un calendario programmato e già distribuito dalla stessa società.

A quanti non fossero in casa al momento della consegna sarà lasciato un avviso con le indicazioni per il ritiro nella sede Dusty sulla SS115 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13. Le utenze commerciali potranno ritirare il kit di carrellati per la raccolta differenziata nella stessa sede agli stessi orari. Ogni utenza riceverà in comodato d’uso gratuito le attrezzature per la raccolta differenziata etichettate con codice a barre riferibili all’utenza stessa. Questa modalità permette di gestire il parco contenitori e le associazioni all’utenza, garantendo l’allineamento con le codifiche elettroniche per l’identificazione.

I secchi, forniti in comodato d’uso, sono inoltre dotati di un trasponder RFEED, cioè un microchip che permetterà di monitorare il contenitore per associarlo all’utente.