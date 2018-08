CastrorealeMilazzo Jazz Festival in piazza Pertini

La diciottesima edizione del festival CastrorealeMilazzo Jazz festival prosegue tra un concerto l’altro raccogliendo gli apprezzamenti del pubblico che con la sua presenza sottolinea la rilevanza della manifestazione e la fame di eventi culturali di livello che c’è sul territorio.

Dopo il concerto di Gegè Telesforo e del Trio Bobo a Castroreale, mercoledì primo agosto, la rassegna si è spostata a Milazzo, nel complesso monumentale del Castello, per ospitare il suggestivo concerto di Bombino. Il tuareg di Agadez, ha presentato il suo ultimo lavoro Deran, trasportando il pubblico lungo le traiettorie dei viaggi che il popolo migrante africano sta facendo attraverso il deserto sahariano fino in Libia, sospinto, nonostante, tutto da venti di speranza e fiducia nel futuro. Il festival prosegue domenica 5 agosto alle ore 21.30 a Castroreale, Piazza Pertini, con l’atteso concerto di Fabrizio Bosso e Julian O. Mazzariello.

Un incontro, ormai consolidato da anni di collaborazione, un viaggio intenso, tra improvvisazioni e grandi temi della musica jazz internazionale, guidato da due traghettatori d’eccezionale talento, stelle fisse del firmamento jazz italiano. Un duo artistico che nasce in maniera naturale frutto della grande amicizia che lega i due eccezionali musicisti. La morbidezza e il calore della tromba di Bosso e la perfezione del pianoforte di Mazzariello, una sintesi perfetta per concludere i concerti nella storica piazza del festival jazz, nel cuore del centro storico del secondo borgo più bello d’Italia. A seguire, in piazza Duomo, direttamente da Napoli, Gino Giovannelli quintet, con il progetto Overwhelmed.

Concerto free ticket. Mercoledì 8 agosto, la kermesse ritorna al castello di Milazzo per il grandioso concerto di uno dei più grandi chitarristi della scena mondiale, Mike Stern.La chiusura del festival affidata a due concerti molto suggestivi. Sabato 11 agosto il festival resta a Milazzo, ma cambia location con una proposta inconsueta. All’alba, alle 5.30, nel chiostro del Rosario, al Borgo Antico, allo spuntar del sole, si esibirà il pianista Livio Minafra. Domenica 12 agosto, alle ore 19.00, nel bosco di Tre Pizzi, nelle montagne dei Peloritani sopra Castroreale, al tramonto si esibirà Claudio Jr. De Rosa quartet, giovane sassofonista ormai riconosciuto tra i più promettenti musicisti, arrangiatori e compositori del jazz europeo.