Case a 1 euro a San Piero Patti

Gianluca Camuti, Cinzia Pagliazzo, Enzo Biondo e Francesco Pagana continuano a distinguersi per le iniziative di alto valore etico e sociale. Insieme al loro movimento politico, San Piero in Comune, stanno infatti per lanciare l'iniziativa “Case a 1 euro”. Di cosa si tratta?

A spiegarlo è Gianluca Camuti, già candidato sindaco alle elezioni comunali a San Piero Patti in provincia di Messina: A San Piero Patti presto verra? presentata in Consiglio Comunale la proposta “Case a 1 Euro”. Il progetto è stato rielaborato durante le amministrative 2017 da tutto il gruppo San Piero in Comune, a seguito di un confronto con l'ex Sindaco di Gangi, paese in cui il progetto ha avuto un enorme riscontro e successo. L'obiettivo e? quello di combattere lo spopolamento che sta logorando il nostro Comune, ridando vita a tutte quelle case del centro storico e delle frazioni che ormai sono abbandonate.

Il prezzo simbolico di 1 euro servira? ad incentivera? la vendita delle abitazioni abbandonate, con il vincolo per gli acquirenti di ristrutturare in tempi brevi e secondo un Piano del Colore a tutela della “bellezza” del luogo. Il progetto delle “Case a 1 euro” non mira solo a ripopolare il centro storico, ma anche a rimettere in moto il comparto edile e dell'artigianatoo locale noto per la sua qualita? e pregevolezza. Un ritorno alla pietra, al ferro e al legno, alle costruzioni d'un tempo, per far rinascere il paese che veniva considerato la “perla dei Nebrodi”, e che negli anni ha perso la sua capacita? attrattiva lasciando troppo spesso l'amaro in bocca in tante generazioni costrette ad emigrare per lavoro e a volte senza più speranze.

In paese presto chiuderà l'ultima banca rimasta, un segno evidente del declino economico e che non trova alcuna risposta nelle solite modalità che da 20 anni ci appiattiscono al "tanto deve andare così". Il Progetto delle Case a 1 Euro rappresenta uno dei tanti interventi di "lungo periodo" non finalizzato alla politica dei "like". Una proposta complessa che rientra in una serie di interventi complessivi, che hanno alla base una strategia che rientrava nel nostro programma elettorale. San Piero Patti può diventare un paese "virtuoso", un esempio da seguire, e noi continuiamo a pensare che con le giuste politiche "Petra" potrà trasformare le rovine, l'abbandono, le macerie in un'opportunità, una rinascita, un'inaspettata scoperta ricca di speranza e futuro.