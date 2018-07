Musica e poesia con il "Silent Wifi Concert" ad Agrigento

Approda in Magna Grecia ai piedi del Tempio della Concordia di Agrigento l’innovativo concerto per pianoforte silenzioso e suggestioni notturne, record di pubblico in tutta Italia.

Notturni, ninne nanne, odi dell’Antica Grecia per il Silent Wifi Concert™ che il pianista siciliano d’origini e milanese d’adozione Andrea Vizzini porta il 7 Luglio 2018 alla Valle dei Templi di Agrigento: una suggestiva e intima esperienza multisensoriale, un concerto eseguito nel silenzio della notte su un pianoforte silenzioso e udibile tramite cuffie wifi Silentsystem dal pubblico, libero di vagare entro un raggio di 500 metri, ciascuno nel suo microcosmo uditivo. Musica, poesia con l’attore Antonio Gargiulo, pittura live con Valerio Cassano che dipingerà sotto gli occhi del pubblico, sullo stesso palcoscenico ideale portano per mano l’ascoltatore mostrandogli come la notte e le sue suggestioni abbiano mosso i sentimenti di artisti d’ogni tempo.

Per rendere omaggio alla sua terra d’origine il pianista coinvolgerà, oltre a Cassano e Gargiulo, pittore e attore di fama internazionale, i 2 giovani promettenti attori siciliani Carla Bufalino e Mattia Augello nella lettura di Saffo, Catullo e Quasimodo.