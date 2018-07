Torna a Scicli il "Taranta Sicily Fest"

Tante novità per la prossima edizione del “Taranta Sicily Fest” che torna nuovamente a Scicli per far ballare l’intera Sicilia sulle musiche tipiche del Salento. L’associazione Barocco Eventi, ha comunicato la nuova data dell’evento giunto all’ottava edizione.

Si svolgerà il prossimo 13 agosto, ma la vera importante novità è relativa all’ingresso che sarà interamente gratuito. Un grande evento con fruizione libera, la sorpresa che il “Taranta Sicily Fest” dedica alle migliaia di spettatori che hanno finora affollato le varie edizioni. Grazie al sostegno del Comune di Scicli e di vari sponsor privati, il festival si svolgerà infatti in Piazza Italia, nel cuore del centro storico di Scicli. La festa raddoppia perché quest’anno saranno ospiti ben due gruppi musicali del Salento. Ci sarà anche quest’anno lo stage pomeridiano per imparare le danze popolari.