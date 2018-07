Raccolta differenziata. Via al porta a porta a Modica Alta

Parte a Modica alta la raccolta differenziata porta a porta. Le zone interessate saranno Via Loreto, Via Loreto Gallinara, Via Catagirasi, Corso Sicilia, Modica Giarratana fino alla fine di contrada Mauto.

In queste ore sono stati tolti i cassonetti stradali per dare il via al porta a porta per l'umido (lunedi – mercoledi – sabato), il secco non riciclabile (lunedi – giovedi), la plastica (mercoledi) e la carta (sabato) secondo l’apposito calendario. Per la raccolta del vetro verranno posizionate le campane stradali. Per quanto riguarda gli ingombranti basta chiamare l’ufficio ecologia al 3313045448 e prenotarsi il ritiro fino a domicilio in maniera del tutto gratuita. Tutti i residenti di Modica Alta che non hanno ancora ritirato i kit differenziata possono andare a S.Massimiliano Kolbe dove lo sportello rimane aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.