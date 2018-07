Mercedesz Henger madrina de La Scala della Moda ad Enna

Si avvicina l’appuntamento con il grande evento de “La Scala della Moda”, il concorso di bellezza organizzato dall’associazione GentediDomani le cui finali si svolgeranno i prossimi 7 e 8 Luglio nella piazza antistante il Teatro Garibaldi di Enna.

Dopo i casting che si sono svolti in tutta Italia, circa settanta concorrenti, giudicati da giornalisti ed esperti del settore, si contenderanno gli ambiti titoli di “Miss & Mister Moda Sicilia”, “Miss e Mister GentediDomani” e “Miss e Mister Città di Enna”, oltre al ricco montepremi di cinque mila euro tra titoli, fasce, gioielli ed una crociera di cinque giorni sul Mar Mediterraneo. Il concorso, inoltre, consentirà ad alcuni concorrenti l’accesso diretto ad altri prestigiosi concorsi di bellezza di livello nazionale come “Una ragazza per il cinema”, “Miss Venere” e “Mister Intimo e Miss Lingeria”. Reso noto dall’organizzazione il cast artistico che impreziosirà la finale di giorno 8 Luglio.

Madrina della serata sarà Mercedesz Henger, figlia della famosissima attrice Eva Henger, vip che ha preso parte nel 2016 al programma televisivo “L’Isola dei Famosi” e di recente protagonista del gossip per le sue vicende amorose. Altro ospite d’eccezione di giorno 8 sarà il ballerino e coreografo ennese Daniel Pace, che vanta nel suo curriculum artistico la partecipazione alle trasmissioni tv “Tú sí que vales” e “Amici” di Maria De Filippi. Il cast degli ospiti delle finali de “La Scala della Moda”, che saranno condotte dall’attore comico Sandro Vergato e dalla show girl Roberta Pennisi, si completa con il gruppo hip hop “Renegate” ed il gruppo Collage_Danza_Storica.

“La Scala della Moda”, tra i più prestigiosi concorsi di bellezza della Sicilia e del Sud Italia, è giunto alla sua nona edizione ed è divenuto nel corso degli anni un appuntamento di livello nazionale sia per la grande richiesta di partecipazione (quest’anno più di cinquecento gli iscritti ai casting), sia per la varietà delle città di provenienza dei concorrenti.