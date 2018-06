Avola sta lavorando al piano di utilizzo del demanio

Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo di Avola è quasi pronto. Gli uffici comunali stanno ultimando la bozza del Piano spiagge che sarà portato al vaglio delle commissioni consiliari preposte e quindi in discussione davanti al Consiglio comunale.

Un piano atteso da tanti anni che dovrà regolamentare le concessioni demaniali e diventare dunque strumento di sviluppo economico, turistico e occupazionale imparziale e trasparente. Il Piano individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi, sia per finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni.