All'aeroporto di Catania in funzione il Telepass

Nei parcheggi dell’Aeroporto di Catania P1, P2 e P4, è entrato in funzione il sistema di pagamento Telepass: si tratta di un servizio che velocizza ulteriormente l’accesso e l’uscita dalle aree di sosta e consente ai clienti Telepass di transitarvi ancora più facilmente.

Gli automobilisti non dovranno infatti né ritirare il ticket all’ingresso, né pagare la sosta alle casse automatiche perché il sistema “legge” la targa, come succede nei caselli autostradali, e autorizza l’accesso e di conseguenza il pagamento sul conto corrente indicato. Restano confermati i 15 minuti di sosta gratuita per chi utilizza P1 e P2 (sosta breve) consentendo agli accompagnatori di caricare e scaricare passeggeri e bagagli all’interno degli stessi parcheggi, in assoluto i più vicini al terminal, da cui distano appena 40 e 20 metri. SAC prosegue negli interventi che aumentano e migliorano i servizi e l’esperienza in aeroporto dei passeggeri: entro la fine del 2018 saranno infatti aperti al pubblico i parcheggi P3 e P5, con le funzionalità (pagamento e Telepass) di tutti gli altri.

Analoghe le funzioni anche del P6, nell’ex area del campo sportivo”.