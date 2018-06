Maltempo, forte nubifragio a Messina

Un nuovo forte nubifragio, dopo quello di venerdì sera, si è abbattuto la scorsa notte su Messina ha provocato danni: alcuni torrenti in piena sono esondati, strade allagate, guasti si sono verificati alla rete idrica e fognaria e alcune vie sono rimaste senza luce per ore.

Duecento persone sono rimaste bloccate nel rione Pace, nell'Oasi Madonna del Sorriso, fino alle 3 di notte per l'esondazione di un torrente. L'Amam, Azienda meridionale acque di Messina, è dovuta intervenire in 15 punti diversi della città per riparare danni agli impianti. Il consigliere della sesta circoscrizione, Mario Biancuzzo, ha segnalato problemi a San Saba, nei pressi del torrente Giudeo, risolti dall'intervento della Protezione civile che con due mezzi meccanici ha portato via cumuli di detriti e fango dalle strade. Molti i negozi e le cantine allagate. Per oggi il meteo non prevede pioggia.