Conclusi i casting per la "Scala della moda" a Pergusa

Nella splendida cornice dell’Hotel Garden di Pergusa (En) si è svolto domenica pomeriggio uno degli ultimi casting in vista dell’edizione 2018 de “La Scala della Moda”, l’attesissimo concorso di bellezza interamente made in Enna giunto quest’anno alla sua nona edizione che si svolgerà nel capoluogo siciliano i prossimi 7 e 8 Luglio.

Dopo i casting in Sicilia di Noto, Misterbianco, Siracusa, Piazza Armerina e Palazzolo Acreide, le selezioni di uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi del Sud Italia, organizzato, si ricorda, dall’associazione GentediDomani, hanno fatto tappa anche nella città dove si svolgeranno le finali. Questi i nomi dei giovani selezionati, sia ragazze che ragazzi, con le rispettive età e città di provenienza: Claudia Alagna (23 anni) di Valderice (Tp), Federica Cavallo (17 anni) di Enna, Miriam Graziano (16 anni) di Montemaggiore Belsito (Pa), Rosaria Morana (15 anni) di Bagheria (Pa), Francesca Spallina (17 anni) di Nicosia (En), Davide Costantino (21 anni) di Carini (Pa), Carmelo Cucè (22 anni) di Catania, Domenico Deluca (21 anni) di Nicosia (En), Adama Diaby (17 anni) di Nicosia (En), M Amadi Doumbouya (16 anni) di Nicosia (En), Salvatore Giuliana (18 anni) di Barrafranca (En).

Il concorso di bellezza “La Scala della Moda”, le cui iscrizioni si sono chiuse lo scorso 31 Maggio, è di livello nazionale con casting che si sono svolti recentemente non solo in Sicilia, ma anche nel resto della penisola. Sei i titoli in palio che i candidati si contenderanno nelle finali del 7 e 8 Luglio: Miss e Mister Moda Sicilia, Miss e Mister GentediDomani e Miss e Mister Città di Enna.