Tirocini formativi a Mineo e Caltagirone

I circoli MCL di Mineo e Caltagirone hanno avviato una campagna di promozione dei tirocini extra-curricolari in base all’avviso 22/2018 promosso dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana.

Il fine è quello di aiutare sia i tirocinanti interessati alla compilazione della domanda online; che le aziende o i professionisti interessati ad ospitare i tirocinanti a verificare i requisiti di ospitalità e a compilare l’iter per poter aderire. In particolare l’Avviso è rivolto ai residenti in Sicilia da almeno 6 mesi che abbiano assolto l’obbligo di istruzione; ai giovani disoccupati o in cerca di prima occupazione con età compresa tra i 16 e i 35 anni; agli adulti inoccupati o disoccupati con età compresa tra i 36 e i 66 anni; ai giovani (dai 16 anni un su) o adulti inoccupati o disoccupati con disabilità (legge 68/99) o persone svantaggiate (legge 381/91); i cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno; purché tutti abbiano una ISEE familiare non superiore ai 30.000 euro.

Il tirocinio avrà la durata massima di 6 mesi (12 mesi se disabile o soggetto svantaggiato) per un massimo di 30 ore settimanali; e verrà corrisposta una indennità di partecipazione fino a 500 euro lorde mensili per la durata di massimo 6 mesi (12 mesi se disabile o soggetto svantaggiato). È possibile presentare le domande a partire dall’11 giugno 2018 fino all’11 luglio 2018.