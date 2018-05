Papa Francesco il 15 settembre a Palermo

E’ ufficiale Papa Francesco a settembre verrà in Sicilia. E lo farà il 15 settembre in occasione del 25esimo anniversario dell'uccisione per mano mafiosa di Padre Pino Puglisi, già Beato. Ad annunciarlo è stata l'Arcidiocesi di Palermo, dopo il sì definitivo del Vaticano.

Il programma dettagliato della visita pastorale del pontefice verrà comunicato dall'arcivescovo Corrado Lorefice lunedì, 28 maggio, in occasione della seduta straordinaria che si terrà alle ore 10, presso il salone Filangieri della Curia Arcivescovile in via Bonello 5.