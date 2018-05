Malattie cardiovascolari: visite gratuite per la Giornata contro ipertensione

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata Mondiale contro l’ipertensione arteriosa, promuove in Lombardia un (H)Open day dedicato alle malattie cardiovascolari.

Gli ospedali con i Bollini Rosa in Lombardia aderenti al progetto offriranno servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. In Lombardia secondo Istat sono quasi 20.000 le donne che muoiono ogni anno a causa delle malattie cardiovascolari. Nonostante rappresentino la prima causa di morte per le donne, ancora prima del tumore al seno, dall’indagine conoscitiva condotta da Onda sul rapporto delle donne italiane con la propria salute, non risultano le più temute; spaventano di più i tumori.

Molte donne ancora oggi, infatti, ignorano le malattie cardiovascolari, considerandole erroneamente appannaggio del genere maschile. Pur avendo il vantaggio di essere protette nell’arco della vita fertile dallo “scudo estrogenico”, la caduta dei livelli ormonali che caratterizza la menopausa, espone le donne a un importante incremento del rischio cardiovascolare, amplificato dalla concomitante presenza di malattie e fattori di rischio assai frequenti in questa fase della vita femminile come sovrappeso, diabete, ipertensione arteriosa e dislipidemie.

Obiettivo del (H)Open day, realizzato come parte del progetto “Ci mettiamo il cuore. Per la parità di genere” nell’ambito dell’iniziativa regionale “Progettare la parità in Lombardia - 2017” è di promuovere la corretta informazione, la prevenzione primaria e la diagnosi precoce e favorire l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici. I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti in Lombardia con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. “Le patologie cardiovascolari costituiscono la prima causa di mortalità nella popolazione femminile, per questo sono tra le priorità di Onda”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda.

“È quindi importante innalzare il livello di consapevolezza, soprattutto tra le donne in menopausa che sono più del 30 per cento della popolazione femminile. Grazie al progetto ‘Ci mettiamo il cuore. Per la parità di genere’ realizzato nell’ambito dell’iniziativa regionale ‘Progettare la parità in Lombardia - 2017’, diamo la possibilità alle donne lombarde di avvicinarsi alle problematiche cardiovascolari e all’importanza della prevenzione. In collaborazione con i nostri quattro ospedali partner (ASST Franciacorta, ASST Lecco, ASST Rhodense, Istituto Clinico Humanitas) abbiamo organizzato corsi di formazione per i medici e il personale sanitario per approcciare al meglio questa problematica di salute femminile riconoscendo precocemente i primi sintomi che nelle donne possono essere differenti rispetto agli uomini”.