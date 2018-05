Criminalità Pozzallo, vertice dell'Ascom

I locali della sezione cittadina dell’Ascom di Pozzallo hanno ospitato ieri sera il vertice di categoria voluto da Confcommercio provinciale Ragusa dopo il pesante episodio del furto con spaccata ai danni di una gioielleria di corso Vittorio Veneto nella notte tra lunedì e martedì scorsi.

La riunione, che ha visto la presenza dei componenti del direttivo dell’associazione di categoria, si è tenuta alla presenza del sindaco, Roberto Ammatuna, con il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, il presidente provinciale Federpreziosi Ragusa, Enzo Buscemi. A fare gli onori di casa il presidente sezionale Giuseppe Cassisi. E’ stato concordato di mettere in campo tutta una serie di interventi operativi che, portati avanti nel corso di questi ultimi giorni, in maniera congiunta all’amministrazione comunale, serviranno per sensibilizzare le istituzioni preposte a dare delle risposte incisive sul territorio.

Non è da escludere che possano tenersi manifestazioni di massa per le vie di Pozzallo proprio allo scopo di sensibilizzare chi di dovere a fornire dei riscontri efficaci. “Solleciteremo risposte concrete, se necessario – sottolinea il presidente provinciale Manenti – anche al ministero. Federpreziosi è stata presente all’incontro per manifestare solidarietà al gioielliere.