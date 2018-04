I vigili del fuoco di Vittoria stamattina poco dopo le 5,30 sono intervenuti in contrada Anguilla a Vittoria per un incendio divampato in alcune serre, dove all’interno si era già alla fase della raccolta. La chiamata è arrivata intorno alle ore 5,25.

L’intervento è durato oltre tre ore. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Sul posto anche le Forze dell'Ordine. (Foto repertorio)