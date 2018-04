Auto rubata trovata ad Acate

Trovata nella notte nel centro storico di Acate dai carabinieri un’auto risultata rubata. In particolare, verso le ore 03.00 una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, transitando da Corso Indipendenza, ha notato una Fiat Innocenti di colore bianco che stava imboccando a velocità sostenuta via Ruggero Settimo.

Non appena gli occupanti hanno notato di essere seguiti dai militari hanno accelerato: ne è nato un inseguimento che si è concluso in via Amari, dove gli ignoti malfattori hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti a piedi, dileguandosi. Dal controllo effettuato in Banca Dati, il mezzo è risultato rubato e, pertanto, restituito immediatamente all’avente diritto. Non è escluso che l’autovettura sia stata rubata dai malintenzionati per compiere spaccate in danno di esercizi commerciali del territorio della giurisdizione: in tal senso resta massima l’attenzione dell’Arma nel contrastare il fenomeno in tutto il territorio di competenza con mirati servizi a largo raggio.