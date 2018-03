Incidente sulla Pozzallo Ispica: due feriti

Incidente stradale stamattina intorno alle ore 11 sulla S.p. 46, la Pozzallo-Ispica. Due le auto coinvolte nello scontro frontale avvenuto all’intersezione con la strada dell’agglomerato industriale ex Asi.

I due conducenti delle auto, una Fiat 500L guidata da un modicano di 45 anni e una Mercedes C220 alla cui guida c’era un 30enne di Ispica, sono rimasti feriti e trasportati all’ospedale Maggiore di Modica. I sanitari del pronto soccorso al conducente della Fiat 500L hanno riscontrato una frattura del polso. Meno grave l’altro conducente. Si è in attesa di conoscere la prognosi definitiva per i due feriti. Sul posto per i rilievi la Polizia Provinciale.