Operazione antidroga Casuzze: cocaina pronta per l'estate

La Polizia di Stato di Ragusa e Vittoria ha sgominato, nell’ambito dell’operazione denominata Casuzze, una banda di albanesi spacciatori di cocaina. Il gruppo operava tra Casuzze e Marina di Ragusa.

Stamattina la Polizia ha eseguito il provvedimento di misura cautelare in carcere a carico di Totraku Ismet, nato in Albania il 04.07.1985, Tosku Dashnor, nato in Albania il 07.10.1988 e Rustami Elis, nato in Albania il 10.04.1990, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. 2 sono i ricercati attualmente all’estero. Il provvedimento di esecuzione è stato emesso dal Sost. Procuratore della Repubblica di Ragusa Dott. Santo Fornasier e disposto dal GIP presso il Tribunale ibleo. L’indagine è cominciata nei mesi invernali del 2016 alcuni cittadini segnalavano la presenza presso la frazione balneare di “Casuzze” (da qui il nome dell’operazione) di un gruppo di albanesi che andavano in giro con macchine di grossa cilindrata asserendo di lavorare nelle serre.

Questa ostentazione di ricchezza è costata cara agli albanesi in quanto non appena ricevute le segnalazioni, la Squadra Mobile, congiuntamente agli uomini del Commissariato di Vittoria, ha dato avvio ad un’articolata indagine. Dapprima gli investigatori in borghese hanno verificato la presenza dei soggetti segnalati, individuando degli albanesi che dimoravano a Casuzze frazione balneare di Santa Croce Camerina. Successivamente i soggetti venivano pedinati fino a quando non veniva notato uno scambio di un involucro con un cittadino italiano che fermato poco dopo veniva trovato in possesso di una dose di cocaina.

La Squadra Mobile informava di quanto accaduto il Pubblico Ministero Dott. Fornasier che dava avvio alle intercettazioni telefoniche. L’attività di intercettazione doveva essere affiancata da una di tipo tradizionale, ovvero l’osservazione dei soggetti indagati, anche con ausilio di telecamere in uso alla Polizia di Stato. Le indagini hanno permesso di appurare che gli indagati avevano costituito un gruppo di 6 persone tutte di origini albanesi ad eccezione di un cittadino italiano. Già in primavera il gruppo entrava in fibrillazione poiché gli affari iniziavano a decollare, ma tra le intercettazioni più significative, vi è stata quella che registrava il loro entusiasmo per l’estate alle porte “tra un mese la zona si riempirà di persone, quindi ci sarà il boom e si lavorerà bene”.

Effettivamente l’indagato non aveva torto, difatti da lì a poco Marina di Ragusa e la stessa Casuzze si riempivano di villeggianti e turisti. Purtroppo molti di coloro che frequentano la movida di Marina di Ragusa, quindi i locali di Piazza Duca degli Abbruzzi e del litorale tra più belli d’Italia, fanno uso di cocaina. Numerosi gli acquirenti identificati mentre acquistavano cocaina in un’officina meccanica di Marina di Ragusa, così come quelli che aspettavano la droga nei locali della movida o ancora nelle vie di accesso alle spiagge di Casuzze. Tra gli acquirenti anche alcuni spacciatori di Scicli che poi rivendevano la droga in quella zona, ma per questi reati sono già stati arrestai in passato.

Le attività d’indagine effettuate permettevano di acquisire una consistente mole di risultanze indiziarie che, da gennaio e fino al mese di agosto 2016, hanno visto protagonisti il gruppo di albanesi. Importante il flusso di cocaina gestito in provincia dagli immigrati albanesi che durante le intercettazioni parlavano in codice. Come attività di copertura gli indagati lavoravano e tuttora lavorano nelle serre di Santa Croce Camerina, pertanto la cocaina per loro era pomodoro. Per gli investigatori sentire parlare di “pomodori da tagliare” o di “casse da vendere a 5.000 euro” era segno evidente che stessero parlando di droga. Uno degli albanesi aveva dimorato per anni in Inghilterra ed aveva collegamenti con la Germania, tanto che uno dei carichi proveniva proprio da un connazionale ivi residente.

Le operazioni di intercettazione sviluppatesi via via su numerosi obiettivi si rivelavano utili a tratteggiare i rapporti tra consumatori e rivenditori al minuto (c.d. spacciatori di piazza). Due dei soggetti indagati venivano tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di 20 grammi di cocaina. A seguito di quell’arresto, uno veniva espulso dall’Ufficio Immigrazione pertanto oggi non è tra i soggetti catturati poiché in Albania, mentre Tosku Dashnor essendo rimasto in Italia è stato assicurato alla giustizia.