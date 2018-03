Esplosione per una fuga di gas a Catania: due morti

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in via Vittorio Emanuele angolo via Plebiscito a Catania per un’esplosione avvenuta in un edificio per una fuga di gas.

Secondo le prime informazioni i vigili del fuoco sono intervenuti subito dopo la segnalazione di alcuni residenti. Giunti sul posto mentre stavano cercando di aprire una porta chiusa con un catenaccio si è verificata la deflagrazione. Quattro vigili sono stati portati immediatamente in ospedale in gravi condizioni e pare che due non ce l’avrebbero fatta.