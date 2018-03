Dieta: ananas, cannella e tè verde per dimagrire

Arriva la primavera e cambia l’alimentazione in vista dell’estate. Tutti in cerca di una dieta per dimagrire o bevande brucia grassi. Tra le bevande più ricercate c’è quella di ananas, tè verde e cannella.

E’ semplice da fare e rientra tra le bevande detox ovvero quelle capaci di sollecitare il dimagrimento senza incappare in deficit nutrizionali o reazioni particolari. Ma vediamo gli ingredienti e come si prepara. Occorrono: 250 ml acqua, ½ cucchiaino di cannella n polvere, un cucchiaino di tè verde, due fette di ananas, due cucchiai di miele. Per la preparazione bisogna bollire l’acqua e aggiungere la cannella e lasciare sobbollire per circa 2 minuti prima di mettere anche il tè verde. Poi è necessario estrarre il succo dalle fette di ananas, mentre si fa riposare l’infuso più o meno per 10 minuti, e aggiungerlo insieme a due cucchiai di miele solo quando è diventato tiepido.

Ma vediamo perché questa bevanda aiuta a dimagrire. Il tè verde è noto per le sue proprietà dimagranti, è un potente antiossidante, combatte la ritenzione idrica e promuove il processo di filtrazione delle tossine nel sangue. L’ananas ha un basso apporto calorico ed è un mix di vitamine, sali minerali e sostanze antiossidanti che lo rendono un frutto capace di rafforzare il sistema immunitario, migliorare il ritmo metabolico, agire come potente diuretico naturale e antinfiammatorio e conferire un alto potere saziante. La cannella è antiossidanti ha proprietà eupeptiche, favorisce la digestione e riduce il senso di nausea.