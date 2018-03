Sicilia in 500 fa tappa a Modica

Sarà Modica la prossima tappa del tour “Sicilia in 500”, il nuovo progetto di Veronica Crocitti, giornalista professionista e travel blogger per Scorci di Mondo.

Dopo esser passata da Taormina, Aci Castello e Ortigia, domenica 18 marzo la Crocitti si sposterà nella città della Conteadove, a bordo di uno storico Cinquino, racconterà ai suoi lettori le meraviglie del posto con foto, video e diari di viaggio. L’appuntamento è sul blog “Scorci di Mondo” (www.scorcidimondo.it) e sui Canali Social (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube) sia della blogger (@VCrocitti) che del Blog (@scorcidimondo e @scorcidi_mondo). “Il progetto Sicilia in 500 è nato con l’idea di raccontare la mia terra attraverso gli occhi delle storiche Cinquecento e trasmettere l’amore che ho per la Sicilia a chi non la conosce o a chi, pur essendo siciliano, la conosce poco. Ho scelto Modica perché, con la sua architettura tardo barocca, il suo celebre cioccolato e i suoi stretti viottoli – ha spiegato la Crocitti – è una delle perle di Ragusa e della Sicilia intera”.