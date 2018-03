Tragedia ieri sera in via Sulsenti a Modica. Un uomo, un 40enne, intorno alle ore 22 si è chiuso in bagno e di è dato fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatarne la morte e i carabinieri. Ignote le ragioni che hanno portato l'uomo a compiere l'insano gesto.