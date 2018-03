Un cavallo è morto dopo essere stato investito da due auto sulla Ss 194, la vecchia strada che da Modica porta a Ragusa.

E’ accaduto nella serata di oggi, poco dopo le 19. Secondo le prime informazioni l’animale ha attraversato la carreggiata all’improvviso e le due auto non hanno potuto evitarlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa. Il traffico ha subito rallenatmenti in entrambe le direzioni. Notizia in aggiornamento.