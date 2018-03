Adottato ad Avola il piano Dopo di Noi

Firmato ad Avola, nell’ambito del Distretto Socio Sanitario 46, l’accordo di programma per l’adozione del Piano Regionale “Dopo di Noi”, in applicazione dell’art 19 comma 2, legge 328/2000.

Grazie a questo importante strumento si darà concreta attuazione alla legge 112 del 2016 relativa all’assistenza alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare. In particolare, con specifico Piano approvato dal Comitato dei sindaci del Distretto 46, saranno realizzate una molteplicità di azioni che vanno da soluzioni alloggiative innovative, potenziamento della domiciliarità fino ad azioni per l’inclusione socio lavorativa. Con tali azioni saranno investiti nel territorio 228.285,20 euro, già assegnate con Decreto assessoriale in favore del Distretto.