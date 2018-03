Palermo, conferenza stampa sulla insularità all'Ars

I temi dell'insularità saranno al centro di una conferenza stampa che si terrà martedì 13 marzo alle ore 10,30 a Palermo presso la sala stampa dell’ARS.

Alla conferenza stampa interverranno l’on. Rino Piscitello, Coordinatore dell’Unione dei Siciliani, l’on. Eleonora Lo Curto e l’on. Vincenzo Figuccia, primi firmatari della proposta di legge voto per l’inserimento della condizione di insularità nello Statuto della Regione Siciliana. La Conferenza Stampa si terrà in contemporanea ed in collegamento con la Conferenza Stampa a Cagliari dei movimenti della Sardegna che propongono a loro volta l’inserimento della condizione di insularità nella Costituzione e che su questo tema intendono presentare una Proposta di Legge Costituzionale di iniziativa popolare.

Alla conferenza stampa sono stati invitati i componenti del Governo Regionale Siciliano, fra i quali il vicepresidente della Regione Gaetano Armao, già estensore e promotore del progetto, e tutti i capigruppo all’Assemblea Regionale Siciliana. Nel corso dell’incontro verranno illustrate la proposta di legge voto sulla modifica dello Statuto già firmata da numerosi parlamentari e la proposta di modifica costituzionale avanzata dai movimenti della Sardegna per il riconoscimento degli svantaggi derivanti dall’insularità.