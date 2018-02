Palermo, Musumeci revoca tutti i dirigenti generali

Tutti i dirigenti generali nominati dal precedente governo Crocetta, in applicazione della legge sullo 'spoil system', sono stati revocati dalla Giunta Regionale, guidata dal presidente Nello Musumeci, a partire dal 15 febbraio.

Entro cinque giorni la giunta deciderà il nuovo assetto dirigenziale della Regione Siciliana. Dal provvedimento sono rimasti esclusi solo i due direttori in procinto di andare in pensione (Giovanni Silvia e Maria Elena Volpes). "Voglio ringraziare tutti i dirigenti - afferma Musumeci - che hanno finora servito l'amministrazione regionale. Il criterio per le prossime scelte sarà quello della competenza e del rapporto fiduciario, come la legge stabilisce. Nel frattempo, raccogliendo l'auspicio dei giorni scorsi, abbiamo ricevuto tanti attestati di disponibilità, che sono già oggetto di attenzione. Appare chiaro, dunque, che la futura squadra di dirigenti generali comprenderà volti nuovi e dirigenti già collaudati".