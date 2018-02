Maltempo, allerta meteo da Ragusa a Messina

Da stasera, sabato 9 febbraio, e per le prossime 24/30 ore in Sicilia si attendono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori orientali da Ragusa a Messina.

E’ quanto si legge nel sito della Protezione Civile. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre dalle prime ore di domani si prevedono nevicate oltre i 700-900 metri sui rilievi della Sicilia centro- settentrionale. mareggiate lungo le coste.