Ragusa, Marabita passa nella Lista del Popolo per la Costituzione

Dalla Lista del Popolo per la Costituzione giunge notizia che la consigliera comunale ragusana, Mariarosa Marabita, ex grillina, ha aderito ad essa, in occasione della prima riunione regionale in Sicilia, della Lista del Popolo per la Costituzione, tenutasi nei giorni scorsi a Caltanissetta.

La Marabita ha partecipato alla riunione facendo presente pubblicamente di aver trovato, nel suo programma, tutti e più principi che prima erano stati intenti del Movimento5Stelle, ma di fatto disattesi; per cui si sarebbe resa disponibile a transitare nella suddetta lista, per proseguire il proprio cammino politico, coerentemente a detti principi, che sente profondamente suoi. Antonio Ingroia, ex Magistrato antimafia di Palermo, capolista nazionale assieme al coordinatore Giulietto Chiesa, della Lista del Popolo per la Costituzione, in collegamento conference call con la sala, ha dato la sua piena disponibilità perché ciò accadesse.

Nel dare notizia dell’adesione della Marabita alla lista Giancarlo Palazzolo, candidato alla Camera e delegato di lista, referente per la zona del Collegio Ragusa-Avola-Siracusa ha affermato “accogliamo la Consigliera del m5s del Comune di Ragusa Mariarosa Marabita nell'organico del nostro gruppo politico, in attesa della comunicazione delle sue dimissioni dal M5S, che avverranno nel prossimo Consiglio Comunale di Ragusa”. (da.di.)