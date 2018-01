Comiso, sequestrati 4 videopoker illegali

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ragusa, in stretta sinergia con gli operatori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sottoposto a sequestro 4 videopoker installati in un bar di Comiso, nell’ambito delle attività a contrasto all’illegalità.

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Vittoria, allertati dalle numerose telefonate al numero di pubblica utilità “117”, al momento dell’accesso presso i locali dell’attività commerciale, hanno rinvenuto, ben nascoste e lontane da sguardi indiscreti, 4 “slot machines” non collegate alla rete telematica dell’Amministrazione Finanziaria, per evitare il prescritto monitoraggio reale delle giocate effettuate. Al titolare del bar, con precedenti specifici, sono state constatate sanzioni amministrative per oltre 30 mila euro che saranno irrogate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Operazioni di vigilanza e contrasto al gioco illegale permettono di tutelare: la riscossione delle relative entrate statali che derivano dall’applicazione del previsto prelievo erariale unico (c.d. “PREU”), oltre che delle altre imposte connesse ai ricavi conseguiti dall’esercente; la concorrenza e la competitività del mercato; i consumatori ed in particolare i giocatori in minore età, dal momento che l’esercizio controllato era ubicato a poca distanza da alcune scuole. L’attività svolta dalle Fiamme Gialle iblee conferma la funzione “sociale” del Corpo, diretta più in generale alla tutela dei contribuenti onesti, ma anche a ridurre pericolosi fenomeni come la ludopatia, spesso favorita da questi giochi illegali “mangiasoldi”, al fine di contribuire allo sviluppo di una società migliore.