Incidente stradale, muore a 36 anni Rocco Saponetto

Il 36enne di Gela Roco Saponetto, vittima di un incidente stradale avvenuto stamattina lungo la Ss115, in contrada Caterlipe a Licata, è morto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove era stato trasferito in elisoccorso.

Il giovane dopo un primo ricovero all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata dove era stato stabilizzato, era stato trasferito, con elisoccorso del 118, all'ospedale di Caltanissetta. I medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, a cui però il cuore del 36enne non ha retto. Rocco viaggiava a bordo di una motocicletta Yamaha quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un’auto, una Ford Fiesta, guidata da un uomo di 73 anni. Nel violento impatto il giovane si è tranciato l’arto all’altezza del femore. (Foto repertorio)