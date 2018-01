Pro Loco Mazzarelli: plauso di Sinistra Italiana

La nascita, a Marina di Ragusa, della Pro Loco Mazzarelli riceve l’apprezzamento da parte di Sinistra Italiana, per bocca del suo esponente della frazione Gianmarco Di Cara.

Quest’ultimo, sempre attento alle criticità e ai bisogni della cittadina marinara, commenta “le pro loco nascono per ovviare al bisogno di cittadini ed operatori turistici di avere a disposizione uno strumento valido per tutelare e possibilmente migliorare la qualità della vita nella propria località. Difendere il patrimonio culturale, ambientale e storico del paese e promuoverne la conoscenza diventano così gli scopi principali dei soci che, in questo modo, innescano un meccanismo di potenziamento delle attività legate al turismo”.

Poi Di Cara prosegue “sappiamo che esistono altre associazioni con obiettivi simili come l’associazione di operatori del turismo denominata “Sicilia Costa Iblea” di cui abbiamo già avuto modo di vedere le capacità di azione e, seppure con ritardo, ci complimentiamo per aver portato, insieme ai commercianti della frazione, la manifestazione “Ibla Busker’s” a Marina di Ragusa ed altri eventi”. L’esponente di Sinistra Italiana infine lancia una proposta rivolgendosi alle varie associazioni “chiediamo di istituire una consulta permanente necessaria a sostituire il soppresso consiglio di quartiere”. (da.di.)