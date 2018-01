Nuovi vertici per la BCsicilia di Termini Imerese

Nuovi vertici in seno alla BCsicilia di Termini Imerese, l’Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Presidente del gruppo cittadino è stata eletta all’unanimità Miriam Millonzi, mentre Segretario sarà Giuseppe Spicuzza ed Economo Giuseppe Battaglia. All’incontro era presente Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia. La sezione di BCsicilia di Termini Imerese ha elaborato un interessante programma di tutela, valorizzazione e promozione del ricchissimo patrimonio culturale, storico e monumentale cittadino. Per il 2018 l’Associazione prevede tra le altre cose l’organizzazione del Corso di Archeologia romana, in collaborazione con istituzioni pubbliche, e con la partecipazione, come relatori, dei maggiori studiosi del settore, inoltre una serie di visite guidate per far conoscere il territorio, tra cui escursioni nei siti preistorici del termitano e la visita alle antiche cave della città, la presentazioni di alcuni libri sul patrimonio storico artistico e l’organizzazione di un concorso per cortometraggi dedicati ai beni culturali e ambientali.